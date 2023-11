Elisabetta Canalis e il selfie allo specchio (rovinato): «Pensavo avessi le vene varicose»

di Redazione web

Elisabetta Canalis è tornata in Italia, precisamente a Roma, per portare a termine alcuni progetti di lavoro e lo ha fatto sapere ai suoi milioni di fan tramite alcune storie Instagram che ha pubblicato sul proprio profilo.

Come sempre, il post dell'ex velina di Striscia la Notizia ha riscosso moltissimo successo, anche se, contrariamente alle altre volte, sono apparsi più commenti sulla qualità dello specchio e soprattutto sull'illusione ottica che creava. Ecco cosa è successo.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è di nuovo a Roma, una delle sue città preferite, come da lei stessa dichiarato. Ha voluto far sapere ai suoi follower, di trovarsi nella Città Eterna, postando alcuni scatti sexy, tra cui anche due foto allo specchio. La didascalia sotto alle immagini recita: «Buongiorno Roma», con tanto di emoticon rappresentante un lupo. La protagonista delle immagini, tuttavia, non è solo Elisabetta ma anche lo specchio. Infatti, il riflesso dell'ex velina è distorto da alcune venature proprie della lastra riflettente, tanto che qualcuno le ha scritto: «Guardando la foto ho detto "È una di noi": pensavo avessi le vene varicose» oppure «Tu sempre super ma lo specchio è proprio da buttare».

Elisabetta e la storia per Giulia Cecchettin

Infine, anche Elisabetta Canalis ha pubblicato un messaggio in ricordo di Giulia Cecchettin. La storia Instagram recita: «Non so cosa scrivere perché l'unica cosa che sento è rabbia. Se potessi prendere con le mie mani questo individuo e fargli del male, lo farei adesso. Mi unisco al dolore dei genitori e degli amici di Giulia, un angelo che non è stato protetto dall'inferiorità e dalla vigliaccheria di un perdente».

