Elisabetta Canalis torna a Los Angeles: «Corro dalla mia Skyler. Lassù qualcuno mi protegge»

Elisabetta Canalis ha trascorso qualche giorno in Italia dove doveva portare a termine alcuni progetti di lavoro. La showgirl, prima di partire alla volta di Los Angeles dove riabbraccerà la sua bambina Skyler Eva, ha voluto scrivere un pensiero sulle sue storie Instagram. Elisabetta dice di essere molto grata per ciò che la vita le ha portato e le sta portando.

La storia Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha condiviso con i suoi fan un pensiero sulla propria vita e ha scritto: «Si va a casa. L'ho detto già diverse volte, in questi ultimi mesi, lasciando l'Italia e imbarcandomi verso gli Stati Uniti dove vivo da oltre 10 anni, infatti, ultimamente, ho passato molto tempo nel nostro Paese tornando sempre a casa non appena finivo di lavorare, per correre da Skyler. È stato bello rivedere gli amici di sempre e mi è pesato non poterli incontrare di nuovo tutti, conoscere persone nuove, ritornare a far parte di dinamiche lavorative che ho amato, forse, più di prima. È stato bello ritornare a fare cosa che ho vissuto più da ragazzina che negli ultimi ani, più di quando davo le opportunità per scontate perché facevano parte di una "routine", una routine molto speciale, sia chiaro, ma è vero che per comprendere meglio le cose, a volte, è necessario stare lontani, crescere e maturare una consapevolezza dara solo dall'esperienza di vita e dallo scorrere naturale del tempo».

Le parole di Elisabetta Canalis

Infine, Elisabetta Canalis aggiunge: «Per alcuni di noi non è così, non si ha necessariamente bisogno di staccare, di isolarsi, di imparare perché con quella maturità certe persone ci nascono o la acquisiscono velocemente.

