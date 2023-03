Cecilia Rodriguez, la dolce dedica per il compleanno di mamma Veronica: «Sei una super amica»

«Buon compleanno alla donna più forte che ho visto nella mia vita, alla donna che c'è sempre per tutti, moglie, mamma, nonna, ma soprattutto una super amica. Ti amo Veronica». Le parole al miele di Cecilia Rodriguez per la madre Veronica commuovono i fan. La madre di Belen, Cechu e Jeremias ha compiuto 60 anni e, per l'occasione, è stata organizzata una festa in suo onore. Tra post e stories non si può non notare anche la presenza dei piccoli nipoti, Santiago e Luna Marì, fino a Stefano De Martino e agli altri compagni dei figli di Veronica.

La fiesta

Palloncini, festoni, maschere, balli e candeline: Veronica è stata festeggiata a dovere dai figli che, riuniti per celebrare una tappa importante della madre che spesso è presente nelle loro vite social, ma soprattutto reali. Spesso i fratelli Rodriguez hanno parlato della madre Veronica, tessendo per lei lodi infinite piene d'amore.

I post

Non solo Cechu pubblica foto per la madre, ma sono tanti i post anche di Veronica che pubblica post dei preparativi e dei nipotini che giocano in attesa di spegnere le candeline. Non solo una torta, ma due e la scritta "tanti auguri Veronica" risuona in ogni stories. Il sole della villa dove tutta la famiglia Rodriguez si è riunita batte risplende per tutta la giornata e , come si vede dalle stories, proprio Belen e Stefano sono sdraiati a riscaldarsi un po'. Tra balli e canti, Veronica ha passato una giornata piena d'amore.

