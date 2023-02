Cecilia Rodriguez pedina Ignazio Moser? La storia social aumenta i dubbi

di Redazione web

Nonostante le smentite sulla rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sembra che la sorella di Belen non sia ancora del tutto serena. E, dall'ultima story emerge poca sicurezza. Mentre è in macchina alla guida, Cecilia riprende il suo fidanzato col cellulare mentre corre per strada per fare un po' di sport. Guardando la story il sospetto viene spontaneo: Cecilia sta pedinando Ignazio? O è stato un incontro casuale?

Nessuna frase nè riferimento alcuno da parte della showgirl. Almeno per ora. E lui, indisturbato, mentre corre si gira verso sinistra e guarda la macchina che lo sta riprendendo, quella in cui c'è Cecilia. Che questa story confermi i rumors degli ultimi tempi? Cosa significherà tutto questo? Quale sarà la verità?

Il motivo della crisi

La tanto chiacchierata rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per un presunto tradimento di lui, sarebbe un fake. E a confermarlo per la seconda volta è sempre la sorella di Belen che, qualche giorno fa, in una story Instagram ha pubblicato una foto del suo Ignazio mentre dorme. Una tenera immagine che smentisce i rumor su di loro. Quindi, ai follower, rimane il dubbio: c'è stata davvero la rottura o no?

La smentita

Questa non è la prima mossa che Cecilia fa per smentire tutto, ma la seconda. Per mettere a tacere tutti i rumors, Cecilia Rodriguez è intervenuta personalmente sul suo account. Nei giorni scorsi si è molto parlato di una brutta crisi, addirittura della fine della relazione a causa di un tradimento. I diretti interessati hanno sempre taciuto sull'argomento, pur mostrando foto e video che li ritraevano insieme, smentendo di fatto ogni pettegolezzo. Ma dopo un po', la sorella di Belen ha voluto dire la sua. Nelle sue Instagram stories la modella argentina ha chiarito, anche con un po' di ironia: «Quando c'è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d'animo, aprite la finestra, vedete quello che c'è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela», spiega, lasciando intuire che quella che è stata descritta come crisi insanabile era solo un banale litigio tra innamorati.

