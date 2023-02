Ilary Blasi, carnevale con Isabel: il trucco della bambina alla festa lascia senza parole

di Redazione web gossip

Ilary Blasi ha trascorso il pomeriggio al parco con la figlia più piccola Isabel e una sua amichetta. Le due bambine, vestite in maschera in occasione del carnevale, si sono divertite a lanciare in aria i coriandoli e le stelle filanti e mamma Ilary ha documentato tutto sui social. Il trucco e il costume di Isabel è spettacolare.

Ilary Blasi, Teo Mammuccari e l'ipnosi: cosa è successo?

Isola dei Famosi, Loredana Lecciso concorrente? Ecco cosa rivela lei

Ilary Blasi e Bastian Muller a Roma: «Lui ha dormito a casa di Totti»

Il carnevale di Ilary

Ilary Blasi sta trascorrendo il pomeriggio con la sua bambina Isabel. Per carnevale la più piccola dei figli di Francesco Totti, si è travestita da Harley Quinn, la fidanzata di Joker. Il trucco e il costume di Isabel sono davvero fantastici, perché sono praticamente uguali a quelli indossati dalla protagonista del film.

La storia d'amore di Ilary e Bastian

La storia d'amore di Ilary Blasi e Bastian procede a gonfie vele. I due non si nascondono più da tempo e hanno già fatto le presentazioni alle rispettive famiglie e amici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA