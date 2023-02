Aurora Ramazzotti, la commovente dedica a mamma Michelle Hunziker (con il cane)

di Redazione web

Aurora Ramazzotti poche ore fa ha postato una storia Instagram in cui Michelle Hunziker è protagonista insieme al cagnolino Leone. La conduttrice svizzera è infatti, in posa con il suo amico a quattro zampe e Aurora ha scattato la foto e ha scritto: «Bellezze». Mamma e figlia sono molto legate tra di loro.

Le storie Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti posta sul proprio profilo Instagram molte storie in cui tiene aggiornati i propri follower sullo stato della sua gravidanza, ma non solo. L'influencer infatti, utilizza i social anche per esprimersi su temi seri o per pubblicare storie divertenti. A breve nascerà il suo primo bambino.

La storia d'amore con Goffredo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza fanno coppia fissa ormai da più di cinque anni. I due si sono da poco trasferiti nella nuova casa a Milano e a breve diventeranno genitori.

