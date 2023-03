Stefano De Martino vola da Belen Rodriguez, il gesto romantico fa emozionare i fan: le foto pubblicate dalla showgirl

di Redazione web

Fuga d'amore. Stefano De Martino è salito su un aereo per raggiungere la sua Belen Rodriguez a Milano. I due ex coniugi per vari impegni lavorativi non passano tanto tempo insieme. Sarà per questo che Stefano è scappato dalla sua famiglia appena possibile. A documentare tutto è Belen che nelle sue stories Instagram pubblica una prima una foto di Stefano mentre è seduto e parla al cellulare. A seguire una foto del sushi che stanno mangiando.

Il viaggio

Poche ore prima, Stefano pubblica una foto su Instagram: un aereo di Ita in pista. Eccolo pronto a tornare da Santiago e Belen. I fan attendono trepidanti stories o post dei due innamorati e della famiglia che ora è più unita che mai.

Il dubbio

La conduttrice Belen Rodriguez ha fatto parlare di sé sui social a causa di un gesto che ha scatenato il gossip sulla sua presunta gravidanza. In risposta a un fan che le ha chiesto se fosse incinta del suo terzo figlio e che ha scritto: «Belen aspetti il terzo bimbo?» la showgirl non ha risposto ma ha messo un "mi piace" al commento, suscitando molte supposizioni tra i suoi follower. Anche l'improvvisa assenza di Belen dal programma televisivo "Le Iene" ha fatto sorgere dubbi sulla veridicità della voce, anche se questa era stata associata a un piccolo problema di salute. Nonostante alcuni fan abbiano notato un presunto aumento di peso, altri non hanno notato alcuna pancia e hanno espresso dubbi sulla presunta gravidanza.

