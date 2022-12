Belen e Stefano De Martino, fuga d'amore in montagna: una vacanza con i fiocchi... di neve

Sempre insieme, sempre vicuni. Una storia d'amore che ormai ha ritrovato la sua forma perfetta: quella fra Stefano e Belen che, ormai, vivono in simbiosi. E ora, i due si rifugiano in uno chalet di montagna sotto la neve. Entrambi hanno pubblicato delle stories Instgram riprendendo lo scenario innevato dalla finestra del loro albergo. Insieme a loro, anche i piccoli Santiago e Luna, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese.

Leggi anche > Fedez e Rkomi scatenati, cantano 'T'appartengo' con Ambra: il video è virale. E lei commenta così

Una vacanza con i fiocchi... di neve, insomma. Ma questo non ferma i due conduttori che giocano con i figli e si divertono. In particolare papà Stefano riprende Santiago mentre crea palle di neve o scuote gli alberi innevati, ridendo e divertendosi.

Il divertimento

Anche Belen Rodriguez si diverte spesso con i suoi figli. Sui social, pochi giorni fa ha postato storie con il figlio Santiago, nei panni di Mercoledì, la primogenita della famiglia Addams. Belen, seria come la protagonista della serie con le trecce nere, schiocca le dita a ritmo di musica (la sigla che accompagna le avventure della strampalata famiglia), e sullo sfondo Santiago interpreta il figlio più piccolo, Pugsley. La famiglia Addams è tornata di moda in quest'ultimo periodo grazie alla serie Netflix che ha appassionato milioni di persone, tra cui evidentemente anche Belen. La conduttrice non ha resistito nel postare una stories con la beniamina del momento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA