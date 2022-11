Che tempo che fa, Stefano De Martino da Fazio: tv e Belen, ecco cosa rivela

Dal 29 novembre per tre volte a settimane su Rai 2, torna Bar Stella, lo show di Stefano De Martino. Ospite a Che tempo che fa, il marito di Belen ha raccontato le novità di questa seconda edizione. «La scenografia ricostruisce il bar in cui si incontrarono i miei genitori» racconta Stefano. In studio con lui altri ospiti, tra cui il comico Paolantoni che parteciperà con lui al programma. «Saremo al Bar Stella per tre volte a settimana, troppe...» dice ironicamente.

Già la prima edizione di Bar stella ha avuto un grande successo e ora, il marito di Belen Rodriguez torna alla ribalta. «Secondo me sei uno dei conduttori più bravi, una nuova leva» dice Fabio Fazio omaggiando il suo ospite.

Amore e lavoro

E la storia d'amore con Belen? procede a gonfie vele. I tira e molla tra la showgirl argentina e Stefano De Martino ormai sono noti a tutti. La storia tormentata tra i due coniugi ora sembra essere in un periodo roseo e i due, rimesse le fedi al dito, si amano più che mai. Ma l'ironia non manca, soprattutto nei programmi televisivi. E a confermarlo è proprio Belen che, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha risposto alla domanda del conduttore "Conosce Stefano De Martino?" con un «Lo ricordo vagamente!», scatenando le risate del pubblico. E ancora, parlando della "nuova" relazione con il marito, Belen racconta che hanno deciso di andare in Argentina ad agosto: «Ci andremo ad agosto con De Martino, anche se ci lasceremo lo costringerò a venire», dice ironicamente la showgirl.

