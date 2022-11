Belen, il tira e molla col marito Stefano De Martino: «Santiago dice che siamo due matti»

di Redazione web

Belen Rodriguez on fire. I tira e molla tra la showgirl argentina e Stefano De Martino ormai sono noti a tutti. La storia tormentata tra i due coniugi ora sembra essere in un periodo roseo e i due, rimesse le fedi al dito, si amano più che mai. Ma l'ironia non manca, soprattutto nei programmi televisivi. E a confermarlo è proprio Belen che, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha risposto alla domanda del conduttore "Conosce Stefano De Martino?" con un «Lo ricordo vagamente!», scatenando le risate del pubblico.

E ancora, parlando della "nuova" relazione con il marito, Belen racconta che hanno deciso di andare in Argentina ad agosto: «Ci andremo ad agosto con De Martino, anche se ci lasceremo lo costringerò a venire», dice ironicamente la showgirl.

Il commento di Santiago

Spazio anche al figlio Santiago che ripete sempre una frase quando li vede: «Ormai è un ragazzino. Anche se dorme ancora con noi. Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però» commenta Belen.

Poche ore prima, inoltre, Stefano De Martino è stato protagonista di una chiacchierata al programma Che c’è di nuovo? di Rai 2, condotto da Ilaria D’Amico. L’ex allievo di Amici ha risposto alla domanda della conduttrice sull’eventualità di avere un secondo figlio con la moglie, dicendo che al momento non lo stanno cercando e che non c’è l’intenzione di allargare la famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 11:23

