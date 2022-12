Fedez e Rkomi scatenati, cantano 'T'appartengo' con Ambra: il video è virale. E lei commenta così

Impossibile non cantare a squarciagola "T'Appartengo" alla finale di X factor, insieme ad Ambra Angiolini. E Fedez e Rkomi lo sanno bene. Come mostra il video pubblicato sulla pagina Trash Italiano, e diventato virale in poco tempo, i due giudici si abbracciano e cantano senza freni la canzone della loro collega. Non senza sbagliare intonazione, ma giustificati dalla foga del momento. Anche Ambra ha ripreso il video in una story Instagram, scrivendo: «Mai più senza».

Pubblico in delirio, fan scatenati: ogni singola nota ripresa da Ambra riecheggiava in tutto il palazzetto. E' stata una performance di grande successo quella di ieri sera sul palco delo show.

Lo show

L'ex di Non è la Rai ha vinto, di fatto, X Factor 2022. E l'ha fatto con una performance da brividi. «Praticamente Fedez, Rkomi e Dargen hanno fatto da apri concerto all'unica artista di cui ci interessa veramente che è Ambra» impazzava iI web quando l'ex di Allegri è salita sul palco del Forum di Assago per ricantare il suo cavallo di battaglia: T'appartengo. Un’esibizione ultra pop che è andata ben oltre ogni aspettativa: con ben venti ballerini, coreografia realizzata per l’occasione e outfit che ricordava quello storico del 1994. Pantalone di pelle a vita alta nero, mini blusa bianca e cravatta (di pelle). Ultra sexy Ambra oggi è diventata grande: mamma e donna. Ma il suo successo rimane intramontabile.

