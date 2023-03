Belen orgogliosa di papà Gustavo, Giuliano Sangiorgi: «La sua canzone 'Veronica' è dolcissima»

di Redazione Web

Belen Rodriguez è legatissima alla sua mamma e al suo papà. La famiglia Rodriguez è da sempre molto unita: amano passare del tempo insieme e sui social si scambiano spesso dolci messaggi e dediche tenerissime. Infatti, la co-conduttrice de Le Iene, in una delle sue ultime Instagram stories, ha ricondiviso la fotografia in cui è stata taggata dal cantante Giuliano Sangiorgi.

La foto condivisa da Belen

I genitori della showgirl, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, sono diventati ormai volti noti dello showbiz e spesso al centro del gossip. Nelle ultime ore, il cantante Giuliano Sangiorgi e Belen Rodriguez hanno condiviso lo screen del titolo di una canzone di Gustavo Rodriguez: «Che bella questa canzone! Me l'ha mandata Belen ed è di suo padre Gustavo, scritta per sua madre... dolcissima», ha scritto Giuliano.

Il titolo della romantica canzone è infatti proprio "Veronica". Non si hanno molte informazioni su papà Gustavo, però sappiamo che in gioventù è stato un rocker anche abbastanza ribelle. Gustavo sa suonare chitarra e violino e la sua passione per la musica è riuscita a trasmetterla a Belen.

