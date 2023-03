Belen Rodriguez sui tradimenti di Stefano De Martino: «Gli ho rotto le ossa più volte»

di Redazione web

Belen Rodriguez confessa alcuni dettagli della sua storia con Stefano De Martino. Intervistata da Nina Palmieri a Le Iene Inside ha ammesso che Stefano è "biricchino". «Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!», facendo riferimento al fatto che l'ex ballerino di Amici sia molto sensibile al fascino femminile.

Suor Cristina a L'Isola dei Famosi: «La fame non mi spaventa, sono abituata alle missioni umanitarie». Ma scoppia la polemica

Ilary Blasi e Bastian insieme a Ostia, nuove ombre sulla coppia: «Tutta una copertura»

La confessione

L'intervista è inserita in un servizio tutto dedicato all’amore, alla fedeltà e alla monogamia. PIù volte si è parlato dei possibili tradimenti di Stefano a Belen e la Rodriguez, tra le righe, sembra confermare i rumors. D'altronde la loro stessa storia nacque in condizioni particolari, quando lui era impegnato con Emma Marrone e lei con Fabrizio Corona. Quando Nina le chiede come gestisce la cosa Belu replica: «Non lo tengo a bada», confessa, ma aggiunge: «Gli ho però spezzato le ossa più di una volta».

Belen e l'amore

Sull'amore poi ha spiegato la sua visione: «L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea». Belen e Stefano si sono presi diverse pause dal 2015, ma poi sono sempre tornati insieme. Si parlava anche di un terzo figlio in arrivo per la showgir che però ha smentito tutto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA