Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slitta la data del matrimonio: «Non sarà più ad ottobre». Il motivo e la risposta sulla crisi

Cecilia Rodriguez fa slittare ancora una volta la data del matrimonio. Rispondendo alle domande dei followers sui social la piccola di casa Rodriguez ha ammesso che le nozze con il fidanzato, Ignazio Moser, slitteranno ancora una volta e che di fatto ancora non c'è una data precisa. Cechu ha spiegato che i due avevano scelto una data ma è poi cambiata per motivi di famiglia.

La data

Inizialmente si sarebbero dovuti sposare ad agosto, poi la data era slittata ad ottobre, ora sembra che sarà ancora più in là. Cecilia chiarisce a riguardo: «Stiamo lavorando a una data. Abbiamo detto ad ottobre, ma ci sono dei problemi, perché la mia zia, che ben conoscete, come la chiamiamo noi la zia loquita, non potrà venire ad ottobre per degli impegni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi, niente, più avanti». La zia in questione è la sorella della madre a cui i fratelli Rodriguez sono molto legati.

Polemiche in famiglia

Cecilia smentisce ogni voce di crisi con Ignazio, inquandrandolo nelle stories in risposta a una domanda in cui le viene chiesto se si sente fortunata. Sebbene l'amore vada a gonfie vele ci sono però tentennamenti e qualche dubbio da parte di qualcuno. Il padre di Ignazio, infatti, ha recentemente dichiarato che non crederà al loro matrimonio fino a quando non li vedrà all'altare.

