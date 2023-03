Belen, il nuovo allenamento è «incredibile» e lei è stremata: «Questo è solo per chi vuole soffrire»

di Redazione web

Belen Rodriguez è stremata dal duro allenamento mattutino: la conduttrice argentina ha effettuato diverse ripetizioni di squat con un macchinario che le dava il tempo giusto tra uno stacco e l'altro. Belen, che si allena quasi tutti i giorni della settimana, ha lasciato intendere ai propri follower che questa nuova tipologia di work out l'ha fatta letteralmente "morire".

La storia Instagram di Belen

Nelle sue ultime storie Instagram, Belen è in palestra e indossa un completino sportivo nero molto attilato. Saltano subito all'occhio, però, alcuni elastici che sono stretti intorno alle cosce e che sono, a loro volta collegati con alcune corde a un macchinario. Questa tipologia di allenamento è specifica per i muscoli superiori delle gambe e, nonostante sembri che non si fatichi, in realtà allenare le gambe con tale macchinario è faticosissimo. Belen, infatti, scrive: «Un allenamento incredibile! Solo per quelli che vogliono soffrire!».

Belen al centro del gossip

Nelle ultime settimane Belen è stata al centro del gossip per la presunta (ennesima) crisi con Stefano De Martino. In realtà, poi, grazie ad alcuni scatti postati su Instagram, la conduttrice ha fugato tutti i dubbi: lei e Stefano sono più sereni che mai.

