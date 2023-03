Belen Rodriguez da Chiambretti: «Nella mia famiglia troppe regole, mi sono ribellata: ecco come ho fatto»

di Redazione Web

Belen Rodriguez è stata una dei tanti ospiti del programma La Tv dei 100 e uno, lo show condotto da Piero Chiambretti su Canale 5. La showgirl argentina, seduta al centro dello studio con una abito color cipria, ha risposto senza filtri a tutte le curiosità dei bambini raccontando alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo passato.

Chiambretti però è stato diretto con la sua domanda: «Belen, so che hai avuto una bellissima famiglia, anche se un padre un po' severo perché seguiva la chiesa protestante. Quindi a casa tua non potevi indossare la minigonna e non potevi metterti in costume da bagno. La mia domanda adesso è "come hai fatto a diventare Belen?"». La showgirl argentina, sorridendo ha risposto: «Mi sono ubriacata con due o tre shot!».

L'intervista a Belen Rodriguez

La Tv dei 100 e uno è la trasmissione condotta da Piero Chiambretti con una platea di 100 bambini, che "intervistano" gli ospiti. Alla domanda del conduttore Belen ha spiegato un particolare molto importante della sua vita: «Mi sono ribellata alla mia famiglia perché c'erano troppe regole», ha raccontato. E Chiambretti: «Quindi, adesso sappiamo che Belen a 17 anni è riuscita a mettersi in costume da bagno e a farsi scomunicare da tutta la famiglia».

«Stimo chi decide di fare la mamma a tempo pieno»

La showgirl argentina ha anche parlato della sua vita da mamma, elogiando chi lo fa a temp pieno: «Io stimo tantissimo chi decide di fare la mamma a tempo pieno perché è davvero un duro lavoro. Ovviamente, i figli si amano alla follia, ma stare tutto il giorno con loro h24 è un lavoro incredibile».

