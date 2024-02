Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con l'ex fidanzato? Gli indizi non lasciano dubbi

di Alessia Di Fiore

Belen, ritorno al passato? Alcuni indizi alluderebbero al fatto che la showgirl argentina, Belen Rodriguez, stia riallacciando i rapporti con una sua vecchia fiamma: il giocatore di basket Bruno Cerella.

Nell'ultimo periodo si è parlato molto della rottura tra Belen e l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, una vicenda che ha appassionato migliaia di fan che si sono chieste come mai i due si fossero lasciati.

Belen, il ritorno con un ex?

La conduttrice non ha mai risposto, ma di recente è stata coinvolta in nuove indiscrezioni: sarebbe infatti stata avvistata in compagnia del modello Giacomo Cavalli, ex fiamma di Diletta Leotta.

I due sono stati visti passeggiare per le strade di Milano finchè la showgirl non è salita a casa del modello per circa un'ora: non si sa se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia ma non è tutto...

Nella giornata di ieri, la bella argentina ha pubblicato una storia in cui compaiono delle scarpe da ginnastica rette da un braccio maschile che al polso portava un bracciale che è stato associato a una vecchia fiamma della conduttrice, il gioatore di basket Bruno Cerella.

Ad alimentare i sospetti, un reel pubblicato da Belen sui suoi canali social in cui si intravede lo stesso quadro appeso a casa dell'atleta.

Che i due stiano riallacciando i rapporti? Non ci sono conferme da parte dei diretti interessati se la loro sia una semplice amicizia o se ci sia qualcosa di più, ma si attendono aggioramenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 21:02

