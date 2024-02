Belen, il selfie in auto senza cintura di sicurezza. E i social non perdonano: «Dovresti dare l’esempio»

di Dajana Mrruku

Belen ha condiviso con i suoi follower una giornata molto divertente in barca con gli amici, lontano dai gossip in città. La showgirl argentina si sta godendo la sua vita da single dopo la presunta rottura con Elio Lorenzoni arrivata all'improvviso al ritorno dal viaggio in Argentina perché, secondo alcune fonti, lui mal sopportava tutta l'attenzione mediatica e l'inseguimento dei paparazzi ovunque andassero. Belen ha mostrato ai fan come ha trascorso il sabato, in barca con una coppia di amici, ma la storia su Instagram in macchina non è piaciuta proprio a tutti.

Belen e la cintura di sicurezza

Belen è apparsa felice e rilassata mentre ragiungeva in macchina i suoi amici per partire in barca e trascorrere una bella giornata. Tuttavia, nelle storie dove appariva nell'autovettura, sul sedile del passeggero davanti non indossava la cintura di sicurezza e in molti si sono lamentati e le hanno mandato numerosi messaggi in cui le chiedevano di fare più attenzione sia per la sua sicurezza che per dare un esempio positivo ai giovani.

