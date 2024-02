Belen Rodriguez e il dopo Elio Lorenzoni, la risposta al fan su Instagram sorprende tutti

di Dajana Mrruku

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, la storia d'amore sarebbe giunta al capolinea già da qualche settimana e c'è già chi parla di un nuovo fidanzato per la showgirl argentina. Lei non ha rivelato ancora nulla, ma continua a postare foto da sola e frasi molto particolari che fanno sorgere qualche dubbio ai fan, quando fino a poco tempo prima continuava a condividere scatti insieme al fidanzato per mostrare a tutti la sua felicità ritrovata.

I suoi follower hanno continuato a chiederle che cosa stesse succedendo e perché non chiarisca la sua situazione sentimentale una volta per tutte e Belen ha risposto a tono.

La risposta piccata di Belen

Belen è sempre stata molto sincera con i suoi fan, rispondendo alle loro numerose domande.

Belu non sembra aver intenzione di condividere, almeno per adesso, nuove informazioni sulla sua vita personale, pensa solo a se stessa e a chi le dice di stare di più con i figli, risponde: «Basta negatività, bevetevi un bicchiere di vino e fate un po' di sesso!»

