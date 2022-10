Belen malefica con le corna alla festa di Halloween con i figli Santiago e Luna Marì

di Redazione web

Belen in versione malefica ha conquistato tutti. La showgirl argentina in occasione della festa di Halloween si è trasvestita da Maleficent, il personaggio cattivo interpretato da Angelina Jolie nello spin-off de La bella addormentata nel bosco. Un Halloween insolito per la moglie di Stefano De Martino che ha trascorso la serata insieme ai figli e ai loro amici.

Megan Fox si trasforma in Pamela Anderson per Halloween: mini abito in lattice e seno in vista

Chiara Ferragni "cattiva ragazza" per Halloween: party hot a tema female popstar

Il travestimento per Halloween

Belen Rodriguez ha accompagnato i figli Santiago e Luna Marì in un party a tema per bambini, insieme al resto delle mamme. La festa è stata documentata dalla stessa showgirl che ha condiviso sui social le foto dei due figli travestiti per Halloween. Luna Marì si è trasformata in una piccola zucca, mentre Santiago ha scelto un costume da supereroe... e chi se non spiderman, il più gettonato tra i bambini.

Belen si è trasformata nell'iconica antagonista della Disney indossando il copricapo con le corna e il mantello nero. Poi ha completato il travestimento con il make up impeccabile: zigomi sporgenti e labbra rosso fuoco. Un outfit irresistibile che ha fatto impazzire i social, chissà invece cosa ne penserà il marito Stefano De Martino, assente dal party perché impegnato a New York per lavoro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA