Chiara Ferragni "cattiva ragazza" per Halloween: party hot a tema female popstar

Chiara Ferragni in versione Christina Aguilera per Halloween. L'imprenditrice digitale quest'anno ha osato in maniera differente: se lo scorso hanno Chiara ha optato per un travestimento spaventoso, quest'anno l'influencer ha fatto parlare di sé con un look da vera popstar, sexy e provocante al punto giusto.

Party Halloween a tema

Chiara Ferragni ha organizzato un party a tema female popstar insieme alle amiche di sempre, e per l'occasione ciascun invitato ha dovuto travestirsi da una famosa celebrity. Chiara Ferragni si è ispirata alla sensuale Christina Aguilera, Valentina e Francesca Ferragni invece hanno voluto copiare gli iconici look di Katy Perry e Madonna. Le sorelle Ferragni non sbagliano un colpo, erano più sexy che mai.

Chiara Ferragni, per la precisione, ha ricreato il look di Christina Aguilera nel videoclip di Dirrty, ha fatto un salto temporale di 20 anni, ispirandosi al suo più grande successo. La moglie di Fedez ha indossato un look grintoso che l'ha resa una vera female popstar: ha lasciato l'addome totalmente scoperto e il seno, invece, coperto da un micro bikini. Ma il tocco più provocante è dato dai pantaloni in pelle a vita bassa in pieno stile anni duemila, che hanno lasciato il lato B di Chiara Ferragni totalmente scoperto. I pantaloni lasciano vedere solo gli slip che riportano la scritta "nasty", ossia "cattiva ragazza".

Chiara non ha potuto fare a meno di mostrare ai follower l'incredibile costume a cui si è ispirata per la festa a tema di Halloween. Il post pubblicato su Instagram è stato travolto dai commenti da parte dei fan, che si complimentano per la ricostruzione così accurata del look di Christina Aguilera, partendo già dall'acconciatura con i capelli biondi e alcune ciocche nere.

