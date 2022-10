Belen Rodriguez, il tenero abbraccio con la sorella Cecilia: «Sisters». E i fan reagiscono così

Abbracc i arsi all'imbrunire. Una foto romantica, sul calar del sole, in cima ad una duna. E' l'ultimo post Instagram di Belen Rodriguez , insieme alla sorella Cecilia: «Mantieni l'abbraccio #sister's».

Le due sorelle argentine, sono volate nei giorni scorsi in Puglia per uno shooting della loro linea di abbigliamento, Hinnominate, scegliendo un posto incantevole e raro: le cave di Bauxite. Non sono mancati scatti artistici di entrambe, fino alla foto pubblicata poco fa da Belen che rappresenta l'amore indissolubile che la lega alla sorella minore.

I commenti

Il post pullula di commenti al miele da parte dei fan che non si risparmiano in elogi. «siete due sorelle fantastiche» si legge, «Avete un bellissimo rapporto», «Spettacolo di donne siete». Una valanga di apprezzamenti per le sorelle Rodriguez che spesso si supportano con video, post e stories, mostrando a tutti il loro legame indissolubile.

Il trio

Insieme a loro c'era anche Jeremias, il fratello. I tre Rodriguez hanno scelto un posto wild per il nuovo set dello shooting della loro linea di moda, Hinnominate: le cave di Bauxite in Puglia. Per prima, Belen ha pubblicato diversi scatti delle cave, mostrandosi incatata dal luogo magico che offre il paesaggio. La terra rossa e il lago naturale al centro delle numerose dune: un paesaggio mozzafiato che ha conquistato la showgirl argentina. Cammina sorridente tra le due Belen, mostrando ai follower il panorama stupendo in cui è immersa. «Il cuore della natura» scrive nel primo post dedicato al posto vicino Otranto.

