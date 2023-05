Amici, Elena D'Amario e il messaggio ai colleghi: «L'energia di ognuno di voi mi manca ogni giorno»

di Redazione web

Elena D'Amario commuove i suoi fan. Su Instagram, nelle ultime ore, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso una carrellata tra video e foto che hanno ricevuto messaggi d'affetto da parte dei fan.

Il suo ringraziamento è rivolto alla grande famiglia composta da ballerini e non, che contribuisce ogni anno a realizzare il grande spettacolo del talent show di Canale 5.

I ringraziamenti di Elena D'Amario

«Creare, ascoltare, essere attenti, consolare, ringraziare, perdonare, accompagnare, aiutare, comunicare. È questo il nostro codice. Abbiamo operato in efficienza secondo Amore e secondo Verità - scrive la ballerina su Instagram -. Abbiamo appena finito e i vostri occhi e l’energia di ognuno di voi mi manca ogni giorno. Vi porto con me. “Polvere di stelle! Coraggio e gentilezza…” Il ringraziamento è la più alta forma di pensiero perciò Grazie. Vostra Elena»

La commozione dei fan e colleghi

Il successo della ballerina lo si nota dall'enorme affetto che l'ha inondata in queste ore.

Tanti i messaggi di affetto anche da parte dei colleghi: «Grazie a te per essere come sei», le scrive Angelo Recchia e ancora, Talisa Jade (ex ballerina di Amici): «Illumini tutt'intorno».

