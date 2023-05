Tommy Dali, l'espulsione da Amici e il Capodanno gate: «Ho tirato troppo la corda»

di Redazione Web

Tommy Dali è stato uno degli allievi dell'ultima edizione di Amici. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al talent show, il cantante ha dichiarato in un'intervista quanto siano serviti a crescere i rimproveri ricevuti dal suo coach Rudy Zerbi. «Sono sempre stata una persona testarda e orgogliosa», ha raccontato il cantante in un'intervista a Superguidatv. Ma andiamo a vedere cosa ha detto riguardo al motivo della sua eliminazione.

Tommy Dali e l'uscita dalla scuola di Amici

Tommy Dali sarebbe potuto arrivare anche in finale se di mezzo non ci fosse stato tutto ciò che è successo all'interno della scuola. Il cantante, dopo una serie di richiami per non aver rispettato le regole e aver preso un po' alla leggera le lezioni, è stato mandato via proprio dal suo coach. Il motivo? Il famoso Capodanno-gate di cui abbiamo sentito parlare a lungo ma senza fare uscire informazioni ufficiali su cosa fosse realmente accaduto.

«Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere. Ammetto di aver tirato troppo la corda. Cosa penso di Maria De Filippi? A colpirmi di lei è stato il modo sincero in cui dice le cose. All'inizio ho reagito male poi ripensandoci mi sono detto che aveva ragione. Venivo da un momento delicato della mia vita e l'ingresso della scuola ha segnato la mia rinascita», ha raccontato il cantante durante l'intervista.

«Ora non ho molto da dire, certo che mi prendo le mie resposabilità per quello che è accaduto nella scuola. Adesso cercherò di parlarvi con la mia musica», ha concluso il cantante.

