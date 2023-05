Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario insieme in auto, spunta un video sui social: «Hanno chiesto informazioni»

di Redazione web

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario hanno animato il gossip delle ultime settimane: l'attore di Mare Fuori e la ballerina professionista di Amici sono una coppia? I due non hanno mai confermato e nemmeno smentito tali voci, certo è che, sui social, ci sono moltissimi indizi che potrebbero far pensare che tra i due ci sia più di una semplice amicizia. A confermarlo, poi, ecco un video in cui i due sono stati paparazzati insieme in macchina.

Nelle ultime ore, ha cominciato a circolare sui vari canali social un video che è in poco tempo diventato virale: Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario in macchina insieme. L'attore è al volante mentre la ballerina siede nel posto passeggero. Ad un certo punto, Massimiliano abbassa il finestrino e chiede a dei ragazzi, già muniti di smartphone (evidentemente lo avevano riconosciuto), se fosse possibile proseguire nella direzione in cui si stava dirigendo. Una ragazza ha, poi, riconosciuto la ballerina che non si vedeva molto bene perché in penombra, e le ha detto: «Sei bravissima, ti seguo sempre ad Amici».

Massimiliano ed Elena sui social

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario sono sempre stati molto discreti sui social: non hanno mai fatto trapelare troppo della loro relazione, anche se, quando l'attore aveva vinto il Ciak d'oro nella categoria under 30, la ballerina aveva commentato. Elena aveva scritto: «Tutti vediamo e sentiamo la tua luce» e Massimiliano aveva risposto: «La tua con me».

