Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e la dedica d'amore sui social, i fan sicuri: «È per Elena D’Amario»

di Redazione web

Massimiliano Caiazzo potrebbe aver lasciato una dedica d'amore a Elena D’Amario. La presunta storia tra il protagonista di Mare Fuori e l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, mai confermata dai diretti interessati, continua a far sognare i fan della coppia.

La dedica social

Tra i due pare che ci siano state diverse frecciatina d'amore, ma nessuno è mai stato esplicito, né hanno mai parlato apertamente della loro frequentazione. Ai fan comunque non è sfuggito un dettaglio emerso nelle storie su Instagram di Caiazzo che ha postato una foto a un quadro dove si legge la scritta "lei ballerà tra le stelle accese" e molti hanno visto, soprattutto nel riferimento al ballo, un messaggio per la D'Amario.

In questi giorni l’attore ha rilasciato una lunga intervista a Icon dove ha parlato anche del grande successo della serie: «Vivo un mix di sensazioni. È un successo che, sì, obiettivamente ci è scoppiato tra le mani. Mare Fuori è comunque un progetto verso cui si serbavano alcune aspettative. La prima stagione è andata già molto bene su Raiplay, la seconda è esplosa prima su Raiplay, poi è riesplosa su Netflix: già avvertivamo un riconoscimento del nostro lavoro da parte del pubblico. L’eco della terza è stato esponenziale: si è portata dietro il successo delle prime due, c’è stato un passaparola mediatico, social, umano. I fan dicono che ne parlano in continuazione. Quindi un po’ ce lo aspettavamo ma non in questi termini».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 11:35

