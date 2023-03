Mare Fuori, il mistero del finale alternativo. Tiktoker chiama la Rai e il video diventa virale: «Voglio sapere come va a finire...»

di Redazione Web

È Mare Fuori mania. La serie tv di successo, molto in voga tra i giovani che ruota attorno alla vita di alcuni minorenni detenuti nell'isituto penitenziario minorile di Napoli, è giunta alla sua terza stagione e, dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo, ha raggiunto una fama incredibile al punto che sui social si leggono diverse ipotesi su un finale alternativo. A tal proposito, la congettura ha spinto una tiktoker a contattare la Rai per saperne di più...

Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e Clotilde Esposito: il like sospetto accende il gossip

Mare Fuori, tensioni tra Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo? Ecco cosa si crede sia successo tra i due

Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo single dopo Sanremo: ecco cosa è successo

Cosa è successo

Sui social c'è un dibattito in corso sul finale della terza stagione. Pare, infatti, che uno dei personaggi più noti all'interno del cast, Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio), possa tornare sulla scena dopo che i telespettatori hanno assistito alla sua morte nella prima stagione. Potrebbero esserci, secondo alcune voci, due minuti aggiuntivi che proporanno un finale alternativo rispetto a quello già presente sulla piattaforma di RaiPlay.

La tiktoker P.C. ha condiviso un video su TikTok, diventato virale in pochi minuti, in cui ha mostrato la chiamata fatta alla Rai: «Chiamo la Rai per sapere se realmente ci saranno dei minuti extra nella proiezione dell’ultimo episodio su Rai 2», recita la didascalia del filmato sul social cinese. «Scusi il disturbo. Avrei bisogno di un’informazione per quanto riguarda la terza stagione di Mare Fuori - ha chiesto la tiktoker alla Rai -. Gira voce che ci saranno dei minuti extra nella proiezione, ultimo episodio su Rai 2, oltre a quelli su Rai Play. Lei mi conferma questa tesi?», ha chiesto la ragazza all'operatore Rai.

L'operatore ha replicato così, smontando i sogni di molti utenti sui social: «Noi non sappiamo nulla di queste tesi, possiamo verificarlo quando vanno in palinsesto. Non abbiamo informazioni su minuti extra del girato». La tiktoker ha ringraziato e ha chiuso la chiamata. Con lo sguardo infelice ha poi concluso: «Eh vabbè, ci ho provato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA