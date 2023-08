Amici, svelato il primo concorrente della nuova edizione: «Volto già noto»

di Redazione web

La nuova edizione di Amici sta per avere inizio e i casting per diventare un nuovo allievo della scuola sono aperti. Tuttavia, dovrebbe essere già certo il nome di uno dei nuovi concorrenti che siederà tra i banchi di scuola, pronto ad imparare e a mettersi in gioco con esibizioni di altissimo livello che fanno sognare i fan che da oltre 20 anni seguono il programma. Il nuovo allievo ha un volto noto, ma la partecipazione di un personaggio conosciuto dal pubblico non è una novità, specie quando è stato uno degli ex allievi della scorsa edizione, come successe a Mattia Zenzola.

Scopriamo di chi si tratta.

Il primo concorrente di Amici23

La nuova edizione di Amici deve ancora prendere forma, ma i casting sono aperti e i ballerini professionisti sono già in sala prove a riscaldarsi (come mostrato dalle storie su Instagram di Giulia Stabile). Tra i nuovi concorrenti, tuttavia, ci dovrebbe essere un volto già noto perché ha partecipato all'edizione appena conclusa. Stiamo parlando di Diego Taralletto De Falco, meglio conosciuto con il nome d'arte Mezkal. Il giovane cantate si era fatto conoscere a poche puntate dall'inizio del serale e il suo coach, Rudy Zerbi, aveva preferito mandarlo a casa per scegliere i ragazzi che all'interno erano del programma dall'inizio e avevano avuto il tempo di maturare in vista della pressione dello show.

Rudy, tuttavia, aveva chiesto esplicitamente che nella prossima edizione, quella in partenza quest'autunno, ci sia una postazione con il nome di Mezkal perché «il ragazzo ha molto talento e merita di partecipare ad Amici».

Detto, fatto.

La storia di Mattia Zenzola

Una storia simile a quella di Mezkal è la vicenda di Mattia Zenzola, tornato l'anno dopo la sua prima partecipazione ad Amici. Il ballerino di latino e vincitore di Amici22 partecipò, infatti, all'edizione precedente del programma ma, dopo un grave infortunio fu costretto ad abbandonare, con la promessa che sarebbe tornato l'anno successivo, con il banco assicurato. A settembre 2022, Mattia è tornato più in forma che mai e dopo molte sfide, è riuscito a conquistare la coppa di Amici22.

Chissà se ci sarà lo stesso lieto fine anche per Mezkal.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 12:13

