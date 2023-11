Amici, Natalia Titova boccia Maria De Filippi: «Per niente soddisfatta. Pentita di aver lasciato Ballando con le Stelle»

di Redazione Web

Natalia Titova è una delle insegnanti di danza latino americane più conosciute in televisione. Arrivata al successo grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, la Titova ha consolidato il suo status ad Amici dove è stata spesso giudice esterna nelle sfide tra gli alunni e anche coach di ballo. La maestra di danza ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato la sua carriera, tra programmi che rifarebbe e altri che rifiuterebbe.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto e la frecciatina a Maria De Filippi.

Natalia Titova: «Ballando con le Stelle? Ci tornerei»

«Sono stata a Ballando dalla prima edizione.

Mentre su Amici ha avuto qualcosa da ridire.

Amici, la critica di Natalia

Natalia Titova è stata per cinque anni coach di ballo, ma quanto dice, lei non era pienamente soddisfatta del ruolo che ricopriva.

«Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di balle e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore».

