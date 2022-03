Natalia Titova a Oggi è un altro giorno, le lacrime mentre balla per la pace: «Mio padre ha avuto un infarto e penso ai bambini»

Appare visibilmente commossa Natalia Titova, ballerina russa nota al pubblico italiano e "affetto stabile" di Oggi è un altro giorno. Proprio da Serena Bortone ha danzato sulle note di "Imagine" e per la pace in Ucraina. Terminata l'esibizione, l'artista non è riuscita a trattenere le lacrime e ha raccontato di essere molto preoccupata per quello che sta succedendo, per le persone colpite e anche per la sua famiglia.

Natalia Titova a Oggi è un altro giorno

«Scusate, io sono di Mosca e la mia mamma è lì. Come non racconto le mie cose, anche lei non lo fa, ma ho scoperto qualche giorno fa da mio zio che mio papà ha avuto un infarto... In questa situazione giustamente qualsiasi cosa succeda sono tanti pensieri per le famiglie. Ho visto immagini di quando evacuavano, di bambini messi sui pullman dai genitori che non trovavano posto. Pensare che può succedere a me di lasciare mia figlia», sono le parole che Natalia ha pronunciato dopo aver ballato.

Natalia Titova a Oggi è un altro giorno

«Vivo male. Riesco a sentire mia mamma, non riesco ad andare e ci sono tante persone che stanno molto peggio di me. Se succede qualcosa non posso andare da loro», ha concluso. Sono momenti difficili per chi ha la famiglia lontana, per chi ha qualcuno in guerra o anche in Russia, dove tutto è precipitato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 16:19

