Amici, Mattia Zenzola in dolce compagnia tra le lenzuola: «Tra poco andrà via». Ecco con chi era

Per Mattia Zenzola sta per iniziare una nuova avventura a teatro che lo porterà in giro per l'Italia con il musical di Mare Fuori. A dare l'annuncio è stato proprio il vincitore dell'ultima edizione di Amici che, tramite un post su Instagram ha fatto sapere ai suoi fan che non vede l'ora di inziare questa nuova esperienza. Intanto, le voci sulla sua relazione con Benedetta Vari continuano a rincorrersi, ma loro non sembra abbiano intenzione di confermare o smentire, anche se qualche commento dolce ogni tanto è apparso sotto i loro post.

Intanto, Mattia ha condiviso una storia "in dolce compagnia" tra le lenzuola. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Mattia Zenzola e la "dolce compagnia"

Mattia Zenzola ha pubblicato una storia su Instagram in cui si rotola tra le lenzuola in dolce compagnia... della sua coppa vinta ad Amici. Si tratta degli ultimi istanti che i due passeranno insieme perché proprio oggi pomeriggio, 21 settembre, riprenderanno le registrazioni delle nuove puntate del talent show di Maria De Filippi e il primo ospite sarà proprio il vincitore dell'ultima edizione, il ballerino di latino, Mattia Zenzola, che riporterà la coppa a casa.

La nuova edizione di Amici sta per ricominciare e i fan del programma non vedono l'ora di conoscere i nuovi talenti che entreranno nella scuola.

