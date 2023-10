Youtuber 21enne gira video e riprende un uomo che gli chiede di smetterla. Al terzo rifiuto spara al ragazzo. «Era legittima difesa»

di Redazione Web

Tanner Cook, un ragazzo di 21 anni, si trovava al centro commerciale per girare un video da postare sul suo canale Youtube, "Classified Goons". Nella maggior parte dei suoi contenuti si registra mentre fa degli "scherzi" alle persone che incontra, facendo in modo da provocare una reazione che possa divertire i suoi utenti.

In questo caso, tuttavia, l'uomo in questione (Alan Colie) non si è divertito affatto: dopo aver chiesto tre volte a Tanner di smetterla di riprenderlo e di allontanare lo smartphone dal suo volto e aver provato a farglielo cadere dalle mani, ha tirato fuori una pistola e ha sparato al ragazzo al petto.

La vicenda e i precedenti

Il colpo di pistola ha creato il panico all'interno del centro commerciale, come ripota il DailyMail. La vicenda si è consumata negli Stati Uniti, e più precisamente in Virginia, e in molti hanno pensato si trattasse di una sparatoria. Nel caos generale la polizia si è mossa immediatamente per atterrare Alan Colie e arrestarlo. L'uomo è stato accusato di lesioni dolose aggravate, uso di arma da fuoco per commettere un crimine e possesso di arma da fuoco all'interno di un edificio.

Tuttavia, la scorsa settimana Alan Colie è stato dichiarato non colpevole rispetto all'accusa di lesione dolosa aggravata poiché ha dichiarato di aver sparato per autodifesa. Inoltre, possedeva una licenza per l'arma da fuoco che gli era stata concessa per il suo lavoro, ovvero la consegna di cibo a domicilio.

Secondo l'avvocato, Adam Pouilliard, il cliente si è sentito minacciato dal ragazzo, alto più di un metro e 90, specialmente perché le intenzioni di Cook erano atte a provocare una reazione per gli utenti del suo canale Youtube, per cui «prova a confondere le persone.

In effetti, il ragazzo è famoso per questo tipo di "scherzi", come quando si è filmato mentre faceva finta di vomitare addosso agli Uber o seguiva a lungo dei clienti nei negozi. Durante l'udienza preliminare, l'ufficio dello sceriffo ha confermato che ci sono state diverse chiamate di lamentela nei confronti delle bravate di Cook.

Dopo lo sparo, Tanner Cook ha passato diversi giorni in terapia intensiva. Il papà ha dichiarato il suo choc per quello che è successo e difende suo figlio dalle accuse, sostenendo che si tratti di una reazione eccessiva ad un semplice scherzo.

Il ragazzo ha confermato che l'incidente non lo fermerà e che continuerà a fare video da postare sul suo canale Youtube.

