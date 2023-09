Lamborghini (da 300mila euro) distrutta in un trituratore per un video: la follia dello youtuber Mr Beast Ha 182 milioni di iscritti ed ha ispirato i "The Borderline": le sfide assurde online







di Marta Giusti Un noto youtuber, Mr Beast, ha distrutto una Lamborghini Gallardo, mandandola al macero. La splendida supercar del “toro”, sottoposta all’azione lacerante di un trituratore di grandi dimensioni, si è così ridotta in piccoli pezzi. Il video parte con una scena più folle dell’altra, per poi arrivare alla distruzione della prima auto. Ha realizzato infatti una piattaforma con sotto un trituratore e dopo aver distrutto vari oggetti arriva il momento della Lamborghini Gallardo: il ragazzo ha 182 milioni di iscritti. La macchina ha (aveva) un valore di 300mila euro. Assurdo. Sempre nello stesso video, lo youtuber minaccia di distruggere un’altra Lamborghini Gallardo, ma questa volta con dei colpi di carro armato. Minaccia perché dà la possibilità a un uomo, di nome Adam, di proteggerla e se ci dovesse riuscire, la Lamborghini potrà essere sua. Ad Adam vengono concesse 48 ore per fare o costruire qualcosa che difenda dagli attacchi “bellici” la Gallardo. Decide quindi di costruire un paio di muri in calcestruzzo prima e un muro di auto accatastate una sull’altra poi. Follia. Tra l'altro è MrBeast, lo Youtuber da 182milioni di iscritti (deficienti, è proprio vero che andiamo sempre di più verso l'idiocracy)#Lamborghini#mrbeast



Ed non lo conoscete è quello che ha ispirato i The Borderline a stare 24 ore in lamborghini e che così facendo hanno… pic.twitter.com/YNucPFtiiR — MR ESTINZIONE (@MrESTINZIONE) September 13, 2023 Chi è Mr Beast Si chiama la belva. È Mr Beast il giovane youtuber americano che ha ispirato il gruppo The Borderline, composto dai cinque ragazzi romani coinvolti nell'incidente stradale dove ha perso la vita un bambino di 5 anni a Casal Palocco. «La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast - dichiaravano loro stessi attraverso i propri profili social -, che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video». Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA