TheBorderline, Vito Lo Iacono "Er Motosega" torna sui social e risponde alle minacce di morte: «Sanno tutti più di me»

Vito Lo Iacono, lo youtuber dei TheBorderline coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, è tornato a farsi vedere sui social. "Er Motosega", questo il suo soprannome, risponde agli utenti che continuano a minacciarlo di morte a distanza di mesi. «T'ammazzo, «Ma ancora sei vivo? Ti auguro un cancro», «Ma ancora non t'hanno ammazzato?», sono alcuni dei commenti postati su TikTok un video di 11 secondi, nel quale si è ripreso in volto. «Sanno tutti più di me», ha risposto Lo Iacono, intendendo che nessuno in realtà sa come siano andate le cose. Già in passato, aveva risposto ai commenti allo stesso modo.

L'incidente a distanza di mesi

Lo Iacono è l'unico della ex crew di youtuber che continua a farsi vedere sui social. Degli altri, a cominciare da Matteo Di Pietro, il giovane che era alla guida della Lamborghini che ha travolto la Smart nella quale si trovava il piccolo Manuel Proietti con la mamma e la sorella.

