Vacanza sull'isola in Grecia, malori tra i turisti al resort di lusso. Mamma furiosa: «C'erano escrementi di topo in piscina»

Vacanza in Grecia, la meta preferita dell'estate 2023 per mezza Europa non è stata all'altezza delle aspettative proprio per tutti. Qualcuno l'ha amata, ma c'è chi può raccontare Nell'esperienza della famiglia della mamma 44enne Danielle Faulkner, del Galles, le ferie a Cefalonia sono state un vero e proprio incubo. Tanto che adesso, tornata a casa insieme alle sue figlie, ha contattato l'avvocato per fare reclamo. Ma cosa è successo di preciso? Andiamo a vederlo insieme.

La vacanza a Cefalonia diventa un incubo

Secondo quanto riporta Yahoo, Danielle Faulkner e le figlie Amelie (15 anni) e Isobel (17 anni) sono state ospiti in un hotel di lusso sull'isola di Cefalonia, precisamente l'Apollonian Asterias Resort and Spa, prenotato tramite l'operatore TUI. «Dal secondo giorno ho accusato nausea e diarrea», spiega la mamma gallese, che per la vacanza ha speso 3mila sterline. È stata curata da un medico del resort e le sono state somministrate antibiotici e iniezioni anti-malattia.

Le proteste

«Abbiamo fatto sacrifici e risparmiato duramente per mesi per goderci quella che pensavamo sarebbe stata una vacanza speciale in cui creare ricordi insieme», dice la mamma. «Tuttavia, l'entusiasmo e l'eccitazione che avevamo per la nostra vacanza sono svaniti rapidamente. Solo il secondo giorno io e Amelie siamo stati colpiti dai malori.

«Amelie ha detto che non era mai stata così malata in vita sua. Per poi peggiorare le cose, Isobel si è ammalata pochi giorni dopo. La vacanza è passata rapidamente da quello che speravamo sarebbe stato un viaggio da sogno a un disastro. La cosa ancora più preoccupante è che non eravamo soli», ha aggiunto. «l minimo che sentiamo di meritare sono le risposte sul motivo per cui la vacanza si è trasformata in un incubo»

