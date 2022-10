Prova a salvare il fratellino autistico dall'uragano Ian: muoiono entrambi a 6 e 17 anni affogati

di Redazione web

Tahjir Burrowes, un bimbo di sei anni con una grave forma di autismo, è uscito da casa sua, in Florida, indossando solo un pannolino e una maglietta e si è diretto verso un canale allagato dall'uragano Ian, che ha colpito la costa est degli Stati Uniti. Il bimbo, era attratto dall'acqua. Suo fratello maggiore, Tahjon di 17 anni, non trovandolo in casa, si è allarmato, è uscito di casa a cercarlo, non prima di aver avvisato la mamma.

Rissa tra bande armate di coltelli e mazze: morto un uomo di 45 anni

Ore disperate

La donna si è diretta verso il canale vicino casa. Ma niente, in acqua, non ha notato nulla e soprattutto del bimbo non c'era traccia, ma neanche di quello più grande uscito a cercarlo; allora la donna, disperata, ha avvisato la polizia per iniziare le ricerche. Qualche ora di ricerca ed un detective è tornato con una brutta notizia: entrambi i figli sono stati ritrovati morti annegati nel canale. I due fratelli, nonostante la differenza di età, erano molto legati e la mamma, Lachera Burrowes, appresa la notizia, ha detto: «Non so se uno sarebbe potuto stare senza l'altro. Non poteva stare lì e non saltare dentro».

Ruba salsicce e formaggio: fermato dal vigilante, paga il conto di 16 euro. Il supermercato ora ne chiede 5.000

Lacrime per sempre

Tahjon, il più grande, si è sempre comportato quasi come un padre per il piccolo Tahjir, dopo che gli è stato diagnosticato il livello più grave di autismo, quando aveva 3 anni. Il bimbo, «anche se era prossimo ai 7 anni, aveva la mente di un bambino di 18 mesi» ha detto la mamma ai media americani. «Non poteva parlare. Non riusciva a comprendere certe cose. Non era addestrato al vasino», eppure i due fratelli avevano un legame speciale. L'adolescente lo faceva addormentare, gli ha insegnato a camminare, lo accompagnava in terapia. Ora la mamma ha il desiderio di seppellire i fratelli, fianco a fianco, vicini per sempre. «So che piangerò per sempre».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA