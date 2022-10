Ruba salsicce e formaggio: fermato dal vigilante, paga il conto di 16 euro. Il supermercato ora ne chiede 5.000

di Redazione web

Hanno rubato salsicce e formaggio in un supermercato di Pesaro. Circa 16 euro il valore della merce, ma i titolari dell'attività commerciale hanno deciso di denunciare l'uomo, un 50enne di origini napoletane, che è finito davanti al giudice. Razzie di prodotti alimentari è il reato commesso dal ladro, fermato in flagranza di reato dalla guardia giurata, che potrebbe essere costretto ad un risarcimento spropositato: 5.000 euro per qualche salsiccia e del formaggio che l'uomo aveva nascostro dentro al gilet, scrive il Corriere Adriatico.

Messo alle strette

Il 50enne, fermato dalla guardia giurata, ha ammesso il furto e ha pagato quanto doveva. Ma il titolare dell'esercizio non ha voluto chiudere un occhio e ha avviato l'iter processuale, denunciandolo. L'avvocato del ladro ha proposto un risarcimento di 100 euro, ma il supermercato ne ha chiesti 5.000. Sulla proposta si dovrà pronunciare il giudice in sede civile. In cambio di un risarcimento meno esoso, l'imputato si è offerto, per estinguere il reato, di svolgere lavori socialmente utili. Il tutto per 16,41 euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 10:01

