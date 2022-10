Rissa tra bande armate di coltelli e mazze: morto un uomo di 45 anni

di Redazione web

Una rissa tra stranieri a Treviso, ed un uomo di 45 anni è morto nella notte in seguito alle ferite riportate. Nel quartiere Fiera è scoppiato uno scontro tra uomini dell'area balcanica, principalmente romeni e kosovari, circa 20 persone munite di coltelli ed armi da taglio, sono rimaste coinvolte nella rissa, nove ferite, alcune in modo grave. La vittima, era originaria del Kosovo. «Scene da mattatoio», è stato il commento di un testimone che ha assistito alla brutalità ed all'escalation di violenza.

Furie scatenate

Dalla ricostruzione degli inquirenti, si presume che le due bande si siano date appuntamento in quella zona, presumibilmente per un regolamento di conti. I due gruppi sono scesi dai furgoni brandendo mazze, coltelli, pronti per un corpo a corpo. Il 45enne, infatti, è morto dopo aver ricevuto calci, pugni, coltellate e bastonate. Alcuni feriti, sono riusciti a fuggire dal luogo della terribile violenza, lasciando dietro di loro una scia di sangue.

Filmati della rissa

Ora gli inquirenti si stanno concentrando sulle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza di un bar, vicino al luogo della rissa, e di un condominio, per ricostruire la dinamica del ferimento mortale. Nel frattempo il sindaco della città, Mario Conte, commenta in modo preoccupato, quanto accaduto. «Quello che è successo è un episodio grave e preoccupante...ma questa violenza non appartiene alla nostra città, non è nel nostro Dna».

