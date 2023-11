Israele: «Ucciso il comandante di Hamas, era nascosto in una scuola»

di Mauro Evangelisti

Quattro ospedali sotto assedio. «Ciò che sta avvenendo è insopportabile, sono a rischio migliaia di vite» denuncia il Comitato internazionale della Croce rossa, dopo che si sono intensificate le azioni dell’esercito israeliano. Richard Hecht, portavoce dell’Idf (forze armate dello Stato ebraico) ribatte: «Se l’esercito israeliano vede i terroristi di Hamas sparare dagli ospedali di Gaza, fa quello che è necessario fare». Testimonianza del dottor Mohammad Abu Mughaiseb, vice coordinatore di Medici senza frontiere a Gaza: «La popolazione ha paura di andare negli ospedali. Mi stavo recando a quello di Al Shifa per lavorare quando è stato colpito. Tutti noi eravamo inorriditi, alcuni si sono buttati a terra. Ho visto cadaveri, anche di donne e bambini. Una scena orribile che ci ha fatto piangere tutti. Il personale era terrorizzato, cercava di salvarsi e mettere al sicuro la propria famiglia. Alcuni sono rimasti all’interno, mentre altri stanno partendo verso il Sud insieme agli sfollati». Secondo Hamas le vittime sono 13. L’Idf replica: l’ospedale è stato colpito dai terroristi, non da noi («Un esame dei sistemi operativi indica che un proiettile lanciato da organizzazioni terroristiche all’interno della Striscia ha raggiunto l’ospedale Shifa, mirava alle nostre truppe che operavano nelle vicinanze»). Ieri sera è iniziata l’evacuazione dell’area dell’ospedale di Al-Shifa, dove secondo gli israeliani si nasconde il centro di comando di Hamas, ma dove si erano rifugiati in 50mila (oltre a 2.500 pazienti). Secondo Al Jazeera «le truppe israeliane sono nel quartiere di Tel al-Hawa, nel campo profughi di al-Shati e anche nelle zone orientali di Gaza mentre cercano di infiltrarsi maggiormente nelle aree centrali. Distano solo un chilometro dall’ospedale Al-Shifa». Sulle operazioni nella Striscia l’Idf ha annunciato: la 401esima brigata ha distrutto la roccaforte Badr del battaglione Shati di Hamas, nel Nord, uccisi 150 terroristi. Combattimenti furiosi nelle strade di Gaza, l’esercito israeliano che avanza. I colpi raggiungono anche i presidi sanitari, i medici avvertono: è una catastrofe umanitaria, non abbiamo più carburante per fare funzionare le strutture, i pazienti muoiono sotto i bombardamenti.

La base

Ma perché Israele assedia e bombarda le zone degli ospedali? La risposta arriva da un video diffuso dall’Idf con le frasi pronunciate nel corso degli interrogatori da due terroristi di Hamas catturati dopo il massacro del 7 ottobre: «Sotto il grande ospedale di Shifa si nascondono il leader di Hamas, Yahya Sinwar, e altri comandanti», «Hamas usa le ambulanze per trasportare cose e persone importanti. Sanno che gli ebrei non le attaccheranno». Questa è la versione dell’Idf: sappiamo che dentro gli ospedali, in particolare ad Al-Shifa, e soprattutto nei tunnel adiacenti, si nascondono i capi di Hamas.

L’inferno

Racconta il direttore dell’ospedale indonesiano che si trova nel Nord della Striscia, Atef Kahlout: l’attività si sta fermando «a causa della mancanza di carburante». La Mezzaluna rossa (equivalente della Croce rossa) conferma che ci sono stati pesantissimi scontri a fuoco nella zona di un altro ospedale, Al-Quds, dentro la città di Gaza, «hanno sparato i cecchini israeliani». Un primo bilancio parla di un morto e 20 feriti. Carri armati e blindati stanno operando anche nei pressi degli ospedali al-Rantisi e Nasser. «Se oggi c’è l’inferno sulla terra, il suo nome è Gaza settentrionale», commenta Jens Larke, portavoce dell’ufficio umanitario dell’Onu.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 11:25

