Gaza, arriva la nave ospedale italiana Vulcano per curare i feriti: è la prima operazione militare e umanitaria

Sulla grande mappa digitale, uno schermo da almeno sessanta pollici che illumina la plancia di comando abitualmente semibuia, la rotta è impostata. Partenza da Civitavecchia, prima tappa a Cipro e arrivo di fronte alla Striscia Gaza. Quanto vicino alla costa è ancora tutto da definire: «Il punto esatto di ormeggio e di operazioni lo capiremo una volta giunti in zona», racconta il comandante, quando per la nave è giunta l’ora di mollare gli ormeggi. «Tutto dipende dall’evoluzione della situazione sul campo e dalle trattative diplomatiche. Quando arriveranno gli ordini - aggiunge il capitano di vascello, Lorenzo Bonicelli Della Vite - noi saremo prontissimi».

Di chiaro, fin da ora, c’è che l’Italia fa sventolare per prima la sua bandiera nel cuore della crisi, in quella zona del mondo in cui da oltre 30 giorni si consuma una gigantesca catastrofe umanitaria. Nave Vulcano accende i motori poco dopo il tramonto, a bordo c’è già tutto: rifornimenti completati in meno di 24 ore, da quando il Ministero della Difesa ha deciso di dare il via alla prima operazione militare e umanitaria. Sarà la prima struttura medica nella zona bombardata

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 09:01

