Professore trovato morto in bagno nell'ultimo giorno di scuola: stroncato da un malore, Armando Mainardi aveva 47 anni

Drammatico ultimo giorno di scuola per la scuola media Giambattista Vico di Milano, dove un professore (47 anni) è stato ritrovato morto all'interno di uno dei bagni dell'istituto. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11 di venerdì 7 giugno, quando alcuni studenti e docenti non hanno visto l'insegnante rientrare in classe.

Cosa è successo

Quando il personale della scuola e gli altri insegnanti hanno visto che il docente non rispondeva, hanno chiamato subito i soccorsi.

Chi era il prof ucciso dal malore

Si chiamava Armando Mainardi il professore morto a scuola a Milano. Aveva 47 anni ed era originario di Salerno. Da diversi anni si era trasferito al nord per lavoro. Era un grande tifoso della Salernitana.

«Sempre con il sorriso, sempre positivo, sempre pronto ad aiutare», si legge in uno dei commenti pubblicati su Facebook.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 19:39

