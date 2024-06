«Pesci drogati di metanfetamina e Prozac: i farmaci (attraverso le feci umane) intossicano le acque di tutto il mondo»

di Redazione Web

I pesci sono diventati tossicodipendenti. Gli scienziati hanno riportato in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Sustainability che l'inquinamento farmaceutico e quello delle droghe illegali è una minaccia crescente per la fauna selvatica. L'esposizione ai farmaci, infatti, starebbe creando dei cambiamenti inaspettati e significativi nell'anatomia e nel comportamento di alcuni animali e ciò potrebbe avere effetti indesiderati anche sugli esseri umani.

Le varie dipendenze dei pesci

La pillola contraccettiva avrebbe causato l'inversione del sesso in alcune popolazioni di pesci portandole al collasso numerico e all'estinzione locale, dato che i maschi si sono trasformati in femmine. I piccoli pesci Pimephales promelas sono diventati improvvisamente ansiosi dopo aver ingerito bassi livelli di caffeina. La trota fario, drogata di metanfetamina, presenta disturbi patologici nel sistema cardiovascolare e nel fegato.

Il Prozac trovato negli storni femmine, in concentrazioni presenti nei corsi d'acqua fognari, le rende meno attraenti agli occhi dei potenziali compagni, con gli uccelli maschi che si comportano in modo più aggressivo e cantano meno per attirarli. Sempre gli antidepressivi fanno perdere la paura dei predatori al pesce persico.

Ma come arrivano le sostanze nei mari?

Le droghe entrano in molti modi negli ecosistemi ambientali. Se sono trattate in modo inadeguato durante la produzione, possono circolare nelle acque. «Quando un essere umano prende una pillola - spiega Michael Bertram, assistente professore all'Università svedese di scienze agrarie - non tutto il farmaco viene scomposto nel nostro corpo e quindi, attraverso i nostri escrementi, gli effluenti vengono rilasciati direttamente nell’ambiente».

Il problema è globale perché, per Bertram, «i principi attivi farmaceutici si trovano nei corsi d’acqua di tutto il mondo, compresi gli organismi che potremmo mangiare». Uno studio recente, che ha misurato 61 farmaci diversi provenienti dai fiumi di 1.052 località di 104 Paesi, ha rilevato che il 43,5% dei siti aveva tracce di almeno un farmaco al di sopra dei livelli di sicurezza per la salute ecologica. I ricercatori che hanno scritto l'articolo hanno sollecitato l’industria farmaceutica a riformare urgentemente la progettazione dei farmaci per renderli più ecologici.

Bertram ha citato il notevole esempio del diclofenac, un farmaco antinfiammatorio somministrato di routine al bestiame nell'Asia meridionale, che ha causato una diminuzione della popolazione di avvoltoi in India di oltre il 97% tra il 1992 e il 2007. Successivamente il Paese ha registrato un aumento dei casi di rabbia causati da cani che si nutrivano di carcasse di bestiame che non venivano più mangiate dagli uccelli.

Cosa fare per prevenire

Secondo i ricercatori, il ciclo di vita della produzione dei farmaci potrebbe essere riformato per frenare le loro ricadute sugli ecosistemi, e farmacisti, medici, infermieri e veterinari dovrebbero essere formati sul loro potenziale impatto ambientale. I medicinali potrebbero essere progettati per degradarsi più facilmente dopo l’uso e il trattamento delle acque reflue dovrebbe essere ampliato per impedire l'inquinamento farmaceutico.

Gorka Orive, scienziata e professoressa di farmacia all’Università dei Paesi Baschi e autrice dello studio, ha fatto sapere che «i farmaci più ecologici riducono il potenziale di inquinamento durante l’intero ciclo». Devono essere progettati per essere non solo efficaci e sicuri, «ma anche per avere un rischio potenziale ridotto per la fauna selvatica e la salute umana quando presenti nell'ambiente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA