Israele contro i media occidentali: 4 fotografi presenti durante la strage del 7 ottobre. «Sapevano dell'attacco da Hamas?»

È trascorso un mese dagli attacchi del braccio militare di Hamas nei confronti della comunità israeliana. Mentre la guerra israelo-palestinese continua a mietere vittime tra Gaza e i territori israeliani, i dubbi e gli interrogativi si concentrano proprio sulla narrazione del 7 ottobre. Foto, video e notizie sono arrivate agli organi di stampa internazionale con una notevole velocità.

Israele si è domandata come sia stato possibile tutto ciò, puntando il dito contro la stampa occidentale. Il direttore dell'ufficio stampa del governo israeliano, Nitzan Chen, ha chiesto spiegazioni ai direttori di Associated Press, Reuters, Cnn e New York Times sulla presenza di fotografi freelance al confine tra Gaza e Israele durante quel maledetto attacco. I fotorepoter hanno poi venduto le loro immagini ai media internazionali. A gettare benzna sul fuoco, anche il giornale web israeliano, Honest Reporting.

A breaking expose by @HonestReporting reveals that three freelance journalists who work for major media outlets accompanied Hamas terrorists across the border on Oct 7, and reported from the horrific massacre.



Here are a few examples from the report: https://t.co/Nj0SnRbmBW