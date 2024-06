Mamma rapisce il figlio di 5 anni durante l'incontro protetto: «Forse già in fuga all'estero». Ricercata dalla polizia

di Redazione Web

Una mamma ha rapito il figlio di cinque anni durante un incontro protetto ed è in fuga «probabilmente all'estero», fa sapere la polizia che si è messa alla ricerca della donna. Il piccolo è affidato dall'aprile 2023 agli zii materni e vive con loro ad Aosta. Sono in corso le ricerche della polizia coordinate dalla procura di Aosta.

L'incontro e la fuga

«Ieri era stata organizzata una visita protetta con la madre e l'accompagnamento di un educatore. Siamo andati all'appuntamento alle 11.30 di mattina, nel centro di Aosta, dove lei vive, e lo abbiamo portato», racconta all'ANSA la zia, cognata della donna. Il tutto sarebbe dovuto durare circa tre ore.

«Siamo tornati sul posto alle 14.30, ma la madre non è mai arrivata. Durante l'incontro - spiega - l'educatore è andato via, è tornato al termine ma loro ormai non c'erano più».

Il piccolo, cittadino gambiano come la madre, era stato allontanato dalla donna e affidato al servizio sociale territoriale, quindi collocato dagli zii materni, con i quali vive da oltre un anno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 18:03

