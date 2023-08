Tentano di avere un figlio per 4 anni, poi la scoperta choc: lei è ancora vergine, il motivo è sconcertante

Dopo tanti anni di convivenza e di amore, la voglia di avere un figlio è una reazione che accomuna la maggioranza delle coppie. Ma quanto accaduto alla coppia protagonista della vicenda ha davvero dell'incredibile.

Sposati e felici, i due, stavano cercando di avere un figlio da almeno 4 anni senza mai riuscire nell'intento di iniziare la gravidanza. Una situazione frustrante e stressante che ha portato la coppia ad avere i dubbi sulla fertilità di uno dei due. Per questo hanno iniziato a rivolgersi a degli specialisti che hanno fatto una scoperta choc: i due hanno sempre sbagliato qualcosa...

Tentano di avere un figlio, ma lei è vergine

L'incredibile storia arriva dalla Cina e ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. A riportarla è il Mirror che spiega come la donna abbia scoperto di essere ancora vergine.

I protagonisti della vicenda sono un 26enne e una 24enne che, disperati dalla situazione, si sono rivolti agli esperti del settore. Restare incinta per la giovane era diventata una vera ossessione, tanto da aver portato la coppia a pensare all'inseminazione artificiale. Ma, prima di procedere, avevano l'esigenza di capire chi dei due non fosse fertile. E da un esame dal ginecologo, lei ha scoperto di essere vergine.

Una stranezza che il ginecologo Liu Hongmei non aveva mai visto prima ed è stato proprio lui a renderla pubblica. «La coppia era molto giovane, entrambi sani, ma nonostante tutto non riuscivano ad avere figli. Un caso che mi ha tolto il sonno, non riuscivo proprio a capire come fosse possibile che la giovane fosse ancora illibata. Poi, però, ho capito quale fosse il problema - ha spiegato il medico -. Mi sono ricordato delle parole della giovane, la prima volta che l'ho visitata: "Ogni volta provo molto dolore". In quel momento non avevo dato peso a quella frase, pensando che fosse legato alle dimensioni del partner...».

Poi l'illuminazione. «Ho capito che dovevo ispezionare l'ano della giovane e tutto si è risolto. Da quando stanno insieme, la coppia ha praticato solo sesso anale inconsapevolmente. A quel punto ho consegnato ai due un manuale di educazione sessuale. Manuale che ha dato l'effetto sperato».

Sì, perché dopo tre mesi i due sono tornati dal ginecologo con la lieta notizia: la giovane era incinta. E per sedebitarsi con chi aveva risolto il loro problema le hanno portato 100 uova e una gallina. Tutto è bene quel finisce bene...

