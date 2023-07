Sposa incinta di due gemelli non invita il fratello al matrimonio: «Dice che i nomi che ho scelto sono ridicoli»

di Redazione web

Cosa potrebbe mai spingere una sorella a revocare l'invito del fratello al proprio matrimonio? Probabilmente c'entrano i figli perché si sa, «i figli sono pezzi di cuore», già da prima della loro nascita e le mamme tendono ad essere molto protettive con loro dall'inizio della gravidanza.

Kate è in dolce attesa di due gemelli e si sta per avvicinare uno dei giorni più importanti della sua vita, quello del suo matrimonio con Daniel, il fidanzato neurochirurgo. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Andiamo a scoprire la storia di Kate e il motivo per cui ha dovuto dire al fratello minore che non è più il benvenuto al suo matrimonio.

Kate e il rapporto con il fratello minore

Kate ha sempre avuto un rapporto molto altalenante con il fratello minore di cui ha deciso di non rivelare il nome quando ha raccontato la storia. Kate, studentessa modello, laureata in giurisprudenza a Yale si è innamorata di Daniel, un neurochirurgo laureato a Stanford e i due hanno deciso di sposarsi. Durante i preparativi per le nozze, la ragazza è rimasta incinta di due gemelli e ha comunicato subito la notizia alla famiglia che, al settimo cielo per lei, le ha fatto le congratulazioni.

Tra questi c'è anche il fratello minore che, una volta scoperto i nomi che Kate e Daniel avrebbero dato ai bambini ha riposto prontamente alla sorella, dicendole che stava esagerando. Kate ha intenzione di chiamare i suoi due gemelli "Yale" e "Stanford", per ricordare le università prestigiose in cui lei e il futuro marito si sono sposati.

Il fratello le ha detto: «Stai dando ai ragazzi due nomi ridicoli.

Il rapporto tra i fratelli

Il rapporto tra Kate e il fratello non è mai stato buono. Il fratello le ha spesso detto di essere troppo perfezionista e di sminuire sempre il lavoro degli altri perché non sono ambiziosi come lei. Mentre la sposa ha detto di essere molto triste a causa dell'atteggiamento del fratello e che avrebbe voluto che lui fosse più presente per lei.

Chissà se alla fine la sorella metterà da parte l'orgolgio e chiederà al fratello di essere presente al suo matrimonio o se continuerà per la sua strada, insieme a suo marito Daniel e ai due figli (che forse si chiameranno) Stanford e Yale.

