Invitati a cena a casa di amici, poi il messaggio con il "conto": «Ci dovete 23 euro a persona per le bistecche»

Una donna è rimasta decisamente sbalordita dopo aver ricevuto un messaggio in cui le si chiedeva di pagare un conto di 23 euro a persona dopo aver trascorso la serata a cena a casa di amici. La protagonista dell'insolita vicenda ha raccontato l'episodio sui social, chiedendo come avrebbe dovuto rispondere all'amica che - una volta tornata a casa - le ha mandato un messaggio chiedendole il pagamento per il pasto consumato.

Invito a cena con conto a sorpresa

La donna si è sfogata sulla piattaforma britannica Mumsnet, spiegando di aver ricevuto un messaggio inaspettato dopo la cena a casa di amici. Nel post si legge: «Siamo stati invitati a cena a casa di amici. Abbiamo portato con noi una bottiglia di buon vino, non saremmo mai andati a mani vuote. Ho mangiato bene, ma dopo ci hanno mandato un messaggio in cui chiedevano soldi per ogni persona! Ho pensato che fosse una follia e non avrei mai chiesto a nessuno di pagare per il cibo dopo averlo invitato. Sono irragionevole per essere un po' infastidita? Avevamo anche già provveduto ad invitarli da noi tra qualche settimana per ricambiare la cortesia, e non avremmo chiesto loro nulla in cambio». La donna ha poi aggiunto in un post di aggiornamento che la cena era a base di bistecche pregiate, ma che comunque non si sarebbe mai sognata di dover pagare: «Anche quando ero una studentessa al verde, se invitavo gli amici facevo solo un grande stufato e chiedevo loro di portare una bottiglia.

I commenti

La vicenda ha scatenato i commenti degli utenti, per la quasi totalità concordi nel definire l'amica in questione "incredibilmente maleducata" e il suo comportamento "inaccettabile". In un commento si legge: «Se non potevano permettersi di ospitare, avrebbero dovuto invitare tutti a portare del cibo. Ma chiedere soldi dopo è una pazzia». Molti si sono precipitati a dare consigli alla donna, anche se alcuni le hanno suggerito di interrompere completamente la sua amicizia. Una persona ha scritto: «Rispondi al messaggio e dì che il vino costa x, quindi lo detrai, e che non si preoccupino di venire da voi perché non sono il tipo di persone con cui volete essere amici». Mentre un altro ha detto: «Penso che risponderei con 'per favore dimmi che stai scherzando. Ti dico una cosa, non ti manderò il conto dopo cena da noi e poi saremo pari'».

