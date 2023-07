Trova uno scontrino del supermercato del 1997 e resta senza parole: «Prezzi aumentati in modo incredibile»

di Redazione web

Se anche tu hai notato che la spesa settimanale ti costa sempre qualcosa in più, non preoccuparti: il problema non sei tu, ma l'aumento dei prezzi. E bene sì, nel corso degli ultimi anni i costi esposti sugli scaffali dei supermercati hanno raggiunto cifre alle quali ci siamo ormai abituati, ma che in realtà rappresentano l'aumento del costo della vita. Dai pacchi di pasta quasi a 2 euro, sino a latte e pane: i beni di primissima necessità superano le normali aspettative. Ma non è stato sempre così.

Il ricordo di una spesa economica

Di recente, un uomo, ha lasciato a bocca aperta i lettori per aver pubblicato uno scontrino di una spesa che risaliva al 1997, ben 26 anni fa. I prezzi incredibilmente bassi, oggi, sarebbero solo una lontana illusione.

L'uomo è riuscito a entrare in possesso della ricevuta quando ha acquistato un'audiocassetta di seconda mano e ha trovato il pezzo di carta all'interno della scatola e l'ha pubblicato su Reddit per condividere l'interessante scoperta. Pubblicando sul forum inglese la foto dello scontrino, ha detto: «Ho comprato una vecchia audiocassetta oggi e ho trovato una ricevuta all'interno, ho guardato in basso e ho visto che la data era 25/07/1997, 26 anni fa oggi!»

Lo scontrino comprendeva 22 articoli e ammontava a un totale di 30 euro il che è non è impressionante per gli standard moderni, ma quando si legge bene la ricevuta, si può notare che solo uno di quei prodotti costava oltre 10 euro e quindi, gli altri 21 articoli, poco meno di un euro ciscuno.

Tra bottiglie di Coca-cola, olio da cucina, yogurt, deodorante e bagnoschiuma, parliamo di prezzi che sono inimmaginabili oggi.

Tra i commenti spicca quello di un utente che ha scritto: «Ho attentamente esaminato l'elenco della spesa al suopermarket Tesco del 1997 e ho provato ad aquistare gli stessi articoli oggi online.

