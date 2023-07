Dimentica il figlio e le chiavi in auto: sfonda il parabrezza per salvarlo VIDEO

di Redazione web

Un uomo si è accorto giusto in tempo di aver lasciato il figlio chiuso in auto durante un'ondata di calore di quasi 40 gradi. L'incidente si è verificato nel parcheggio di un supermercato, ad Harlingen, in Texas.

Incidenti di questo tipo, purtroppo, sono all'ordine del giorno e pochi minuti sono sufficienti per rovinare per sempre una vita. Se ne è reso conto l'uomo che nel momento più drammatico ha usato qualsiasi oggetto potesse avere a portata di mano per distruggere la propria automobile e salvare suo figlio.

Il video

Il papà del piccolo si è reso conto di aver accidentalmente lasciato il neonato nella vettura ed è corso ai ripari sfondando il vetro del parabrezza. Il video è virale sui social.

I soccorsi

Un gruppo di persone è immediatamente accorso ad aiutare l'uomo.

La polizia e i soccorritori sono arrivati ​​sul posto nei minuti successivi e hanno subito curato il bambino. Il dipartimento di polizia di Harlingen ha detto che i genitori hanno lasciato le chiavi all'interno dell'auto e con esse anche il loro bambino.

Rene Perez, direttore dei trasporti del South Texas Emergency Care, ha detto che i genitori hanno fatto «la cosa giusta» chiamando subito i servizi di emergenza: «Quando hai un figlio, in particolare un bambino in un veicolo del genere, 10 minuti sono troppi».

Le condizioni del bambino, secondo le prime dichiarazioni, sembrano essere delle migliori. I genitori non subiranno alcuna accusa.

