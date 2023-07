Trovato il cadavere della bambina di 2 anni travolta dal fiume con il fratellino neonato e la mamma. «Siamo riusciti a riportarla a casa»

Ritrovato il corpo senza vita della bambina di due anni spazzata via dal fiume insieme al fratellino di 9 mesi. A darne annuncio è il dipartimento di polizia Upper Makefield Police Township, in Philadelphia, che su Facebook ha confermato nelle scorse ore il ritrovamento della piccola e che continueranno le ricerche per restituire alla famiglia anche il corpo del piccolo Conrad.

«Siamo riusciti a riportare Mattie Sheils a casa», ha scritto il dipartimento di polizia sul social. Ecco quanto è accaduto.

